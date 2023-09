In un momento in cui sempre più studenti si trovano a fronteggiare spese universitarie elevate, l’Università per Stranieri di Perugia (Unistrapg) in Italia ha preso l’iniziativa di offrire un significativo bonus di 600 euro per aiutare i suoi studenti a coprire parte dei costi associati alla loro formazione. Questa iniziativa mira a rendere l’istruzione superiore più accessibile a una gamma più ampia di studenti, poiché il perseguimento di un diploma universitario può essere un investimento oneroso.

Il bonus è disponibile per coloro che desiderano iscriversi ai corsi di laurea dell’Università per Stranieri di Perugia per l’anno accademico 2023/2024 e può essere richiesto fino al 31 ottobre 2023. Questa generosa offerta è aperta a una varietà di studenti, inclusi quelli con un reddito ISEE che rientra nella “No-Tax Area”, studenti con disabilità, studenti stranieri e coloro che hanno ottenuto il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti. Questo bonus è disponibile sia per gli studenti che si iscrivono per la prima volta sia per quelli che sono già iscritti presso l’Università.

L’Università per Stranieri di Perugia è da tempo impegnata nella promozione delle pari opportunità di studio per studenti di diverse nazionalità ed è riconosciuta per il suo impegno nel favorire la mobilità internazionale, gli scambi culturali e il dialogo tra popoli e culture. L’istituzione ritiene che l’istruzione debba essere un veicolo di inclusione sociale e di apertura al mondo.

Questa iniziativa del bonus per gli studenti è un esempio tangibile dell’impegno dell’Università di Perugia nel sostenere il futuro accademico dei suoi studenti e nell’agevolare l’accesso all’istruzione superiore, specialmente per coloro che potrebbero incontrare ostacoli finanziari.

Parallelamente a questa iniziativa, in Italia è in corso un dibattito sulla riforma fiscale, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale e semplificare le procedure tributarie. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha annunciato che ben 13 commissioni stanno lavorando per plasmare questa riforma, coinvolgendo professionisti di diversi settori. Questo processo potrebbe avere un impatto significativo sul futuro fiscale degli studenti universitari e delle famiglie italiane, contribuendo a rendere l’istruzione superiore più accessibile per tutti.