L’assegno unico rappresenta una pietra miliare nel sostegno economico ai neo genitori, ma non è l’unico sussidio a disposizione. Nel 2023, ci sono altri bonus meno conosciuti ma altrettanto preziosi per le famiglie in crescita. Questi sostegni finanziari possono fare una differenza significativa per le donne in gravidanza e per i nuclei familiari, contribuendo a coprire una varietà di spese legate alla cura e all’assistenza dei bambini.

L’Assegno Unico: Sostegno Essenziale

L’assegno unico è entrato in vigore il 1° luglio 2022 e ha riunito diversi bonus in un unico sussidio. Si tratta di un pagamento mensile che dura fino al 21° anno di età del figlio, o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità. Questo assegno è progettato per semplificare il sistema di aiuti alle famiglie, raggruppando le risorse che prima venivano distribuite attraverso varie agevolazioni. La richiesta può essere presentata a partire dal settimo mese di gravidanza, e l’importo varia in base al reddito del nucleo familiare.

Bonus Latte Artificiale: Supporto per le Neomamme

In aggiunta all’assegno unico, esiste un bonus dedicato alle neomamme che non possono allattare, noto come “bonus latte artificiale”. Questo bonus prevede un contributo annuale di 400 euro da utilizzare per l’acquisto di latte artificiale. Per ottenere questo aiuto, è necessario soddisfare determinate condizioni cliniche e avere un Isee non superiore ai 30.000 euro. Queste condizioni includono diagnosi specifiche come la sindrome di Sheehan, l’alattogenesi ereditaria, la mastectomia bilaterale e altre condizioni temporanee. Il bonus copre le spese fino al sesto mese di vita del bambino.

Congedo di Maternità e Assegno di Maternità

Le mamme lavoratrici o disoccupate possono beneficiare del congedo di maternità, che deve essere richiesto all’INPS al momento opportuno. In alternativa, esiste l’assegno di maternità erogato dai Comuni, una prestazione assistenziale finanziata dall’INPS ma concessa dai Comuni stessi. Questo sostegno è destinato alle mamme che non lavorano e ha limiti di reddito specifici.

Esenzione del Ticket per Prestazioni Mediche

Le mamme in gravidanza possono anche beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket per diverse prestazioni mediche. Questo vantaggio copre visite ostetrico-ginecologiche, assistenza al puerperio e corsi di accompagnamento alla nascita. Tali servizi vengono forniti gratuitamente per garantire la salute e il benessere delle future mamme e dei loro bambini.