Nell’attuale contesto economico in cui i costi della vita continuano a salire, il governo sta lavorando su una serie di progetti volti a fornire sostegno alle famiglie italiane. Questi sforzi si concentrano su misure come la detassazione delle tredicesime e l’introduzione di bonus per alleggerire il carico fiscale delle famiglie. Vediamo cosa è in programma per il mese di dicembre e oltre.

Detassazione delle Tredicesime

Uno dei principali progetti in corso riguarda la detassazione delle tredicesime mensilità, con l’obiettivo di fornire un sostegno immediato ai lavoratori italiani. Questa misura dovrebbe essere attuata già a partire dalla busta paga extra di dicembre di quest’anno e rappresenta uno dei primi decreti attuativi della Legge di Bilancio. Il governo ha stabilito come termine ultimo per la finalizzazione di questi decreti il 20 settembre.

Inoltre, per il prossimo anno, si prevede una riduzione delle aliquote fiscali, passando dagli attuali quattro scaglioni a tre. Questa mossa mira a semplificare il sistema fiscale e a ridurre la pressione fiscale sui contribuenti.

Bonus sulla Tredicesima

Il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, sta valutando diverse opzioni per implementare bonus sulla tredicesima mensilità. Tra le opzioni in esame, vi è la possibilità di tagliare l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) al 15%, una percentuale inferiore rispetto alle attuali aliquote che variano tra il 23% e il 43% in base al reddito. Si sta anche considerando la detassazione uniforme per i lavoratori con redditi medi-bassi, con una possibile soglia fissata a 35.000 euro all’anno.

Sono state effettuate simulazioni per calcolare i potenziali risparmi derivanti da queste decisioni. Ad esempio, un individuo con un reddito annuale di 150.000 euro potrebbe vedere una riduzione dell’Irpef da 230 a 150 euro, risparmiando quindi 80 euro. Per chi guadagna 20.000 euro all’anno, il risparmio potrebbe arrivare a 160 euro, salendo a 560 euro per chi ha un reddito di 35.000 euro all’anno.