Una mattina apparentemente tranquilla è scossa da un violento episodio di aggressione ai danni di due vigili urbani a Torre del Greco, all’esterno della scuola media Michele Sasso. Il conducente di un motorino con tre passeggeri a bordo è fermato per un controllo, ma ha reagito in modo violento, aggredendo i vigili con il suo casco. L’incidente è avvenuto durante l’orario di ingresso degli studenti, causando una situazione di panico. L’aggressore, un uomo di 33 anni con precedenti penali, è finito in seguito arrestato e affronta diverse accuse gravi.

L’Aggressione

Due agenti della polizia municipale stavano eseguendo un controllo di routine su un motorino con quattro persone a bordo: un uomo, una donna e due ragazzini. Il conducente del motorino, invece di cooperare, ha risposto con violenza, colpendo uno dei vigili in testa con il casco e attaccando anche l’altro agente intervenuto per proteggere il collega. La scena ha causato confusione tra i presenti, compresi gli studenti che stavano entrando a scuola.

La Cattura dell’Aggressore

Nel caos che ne è seguito, l’aggressore è riuscito a fuggire, ma è successivamente rintracciato da altri agenti della polizia locale giunti sul posto. Si è scoperto che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine a causa di precedenti penali.

Le Conseguenze Legali

Il 33enne è collocato agli arresti domiciliari e sarà sottoposto a un processo diretto. Le accuse nei suoi confronti comprendono violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati aggravati. Inoltre, è emerso che il veicolo utilizzato per l’aggressione era privo di assicurazione e revisione. È stato anche scoperto che la patente di guida dell’aggressore era stata precedentemente revocata.

Le Condizioni dei Vigili Feriti

I due vigili feriti nell’aggressione sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove sono stati curati per escoriazioni e ferite giudicate guaribili in quattro giorni.