Una mattina tranquilla nella zona del Parco Arbostella a Salerno turbata da un audace colpo ai danni di un giovane imprenditore locale. L’incidente si è verificato mentre si stava preparando a depositare l’incasso presso uno sportello automatico della Banca Sella. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, i rapinatori sarebbero stati due individui che si trovavano a bordo di una motocicletta. Sembrerebbe che i malviventi avessero una conoscenza dettagliata degli spostamenti della vittima, poiché hanno atteso pazientemente che entrasse in banca per effettuare l’operazione. In un attimo, uno dei due uomini si è avvicinato all’imprenditore armato di una pistola, costringendolo a consegnare l’incasso in contanti che si apprestava a depositare in banca. Nel frattempo, l’altro complice è rimasto sulla moto, pronti per la fuga.

L’intera azione sembrava essere pianificata nei minimi dettagli ed è durata solo pochi minuti. La somma sottratta, secondo le prime stime, ammonta a circa 12.000 euro.

La polizia locale è intervenuta rapidamente sulla scena, cercando di raccogliere tutte le prove possibili. Gli agenti della Questura di Salerno hanno acquisito le immagini di numerosissime telecamere di sorveglianza presenti nella zona e hanno ascoltato l’imprenditore per ottenere informazioni cruciali per l’indagine.

Nonostante i rapinatori avessero il volto coperto da cappellini e mascherine, gli investigatori sperano di identificarli grazie alle immagini delle telecamere e a ulteriori indizi che potrebbero emergere durante l’inchiesta.