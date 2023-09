Prisco De Vivo ha recentemente allestito un’opera titolata “Facies Panis”, Il Volto del Pane, collocata sui resti dei mausolei funerari tardoantichi nella grande abside occidentale della Basilica di San Felice, all’interno del Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile. L’opera, tra pittura e scultura, consta di tre semplici elementi ma quanto mai essenziali: un pezzo di pane raffermo eppure lucente, aureo, ricoperto di una sfoglia d’oro, adagiato su un tessuto in canapa su cui l’artista ha dipinto una Croce in azzurro; e, circonfuso di celeste, il Volto Santo che De Vivo ha collocato accanto al pane. Rendendo in tal modo esplicito il legame umano e teologico con l’adorazione del Corpo fattosi una volta e per sempre mensa, cibo, Chiesa: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).

Il Volto e il Corpo del Signore – i tratti del viso ricordano lo stigma sindonico della Passione – accomunati in una sacra endiadi, nella suggestiva atmosfera dell’antico spazio basilicale. L’opera è stata presentata durante la sedicesima rassegna del “Maggio dell’Architettura”, evento promosso dalla Fondazione SiebenArchi. In seguito sarà proposta dall’artista in successive installazioni, nell’entroterra Vesuviano e napoletano.

PRISCO DE VIVO

Pittore, scultore, designer, poeta. Attivo sin dal principio degli anni Novanta, nel 1998 comincia la sua collaborazione con la Galleria Mimmo Scognamiglio di Napoli, che presenta il suo lavoro, articolato in cicli, presso Arte Fiera di Bologna, Art-Cologne e Art-Brussels. Ha quindi esposto in Italia, Germania, Svizzera, Finlandia,Nizza , New York e Argentina, in gallerie private e in spazi pubblici. Le sue opere sono in importanti collezioni italiane ed estere, hanno scritto di lui:: Vitaldo Conte, Maurizio Cucchi, Michel Dansel, Alberto Dambruoso, Mario De Micheli, Gillo Dorfles,Gigiotto Del Vecchio, Janus, Francesco Gallo Mazzeo, Rubina Giorgi, Gustav Krefeld, Wanda Marasco, Plinio Perilli, Gaetano Romano, Enzo Rega, Annibale Rainone, David Ross, Manlio Sgalambro, Leo Strozzieri,Massimo Sgroi.

Nel 2014 inaugura Lucis – Art Studio Gallery, a Quadrelle(AV), all’interno del Parco Regionale del Partenio, nel suggestivo territorio boschivo del torrente Vallelonga: configurandosi come spazio operativo, Lucis è divenuto luogo di contagio che germina visioni di una realtà trascendente, per chiunque ne attraversi liberamente gli spazi, è un vero e proprio laboratorio dell’evanescenza.

