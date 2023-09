Per due volte nell’arco di appena tre giorni sarebbe entrato in un supermercato di Sorrento (Napoli) per rubare bottiglie di liquore, nascoste all’interno di uno zaino per non essere notato alle casse. Per questo motivo, presso il carcere di Poggioreale a Napoli, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un cittadino di origini georgiane di 22 anni.

L’uomo è accusato di due furti aggravati avvenuti l’8 e il 10 maggio scorsi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventiduenne, sarebbe entrato all’interno di un supermercato a Sorrento e si sarebbe impossessato di bottiglie di liquore (per un valore complessivo di circa 400 euro), oltrepassando le casse con la merce occultata in uno zaino.A svelare l’arcano sarebbe state le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza della zona che, insieme a specifiche attività di investigazione, avrebbero consentito di pervenire all’identificazione del ladro. Il provvedimento cautelare è notificato all’interno del carcere di Poggioreale, dove l’uomo è è detenuto per altra causa.