Si chiamava Luca Canfora l’uomo trovato senza vita lo scorso primo settembre nelle acque di Capri. Cinquantuno anno, Canfora era un costumista e faceva parte della troupe dell’ultimo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Con Sorrentino aveva gia’ lavorato in passato, tra le produzioni che lo hanno visto impegnato c’era anche la serie tv The Young Pope. Diplomato all’istituto d’Arte Filippo Palizzi, Canfora aveva iniziato la carriera nella sartoria del Teatro dell’Opera di Roma. E’ stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per Ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghella) e per pellicole di Sorrentino come Youth e Loro e Daniela Ciancio, ne La Grande Bellezza.

E’ stato assistente di costumisti come il premio Oscar Milena Canonero, in Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Carlo Poggioli (per Ritorno a Cold Mountain di Anthony Minghella e per pellicole di Sorrentino come Youth e Loro) e Daniela Ciancio, ne La Grande Bellezza. Aveva co-firmato i costumi del film I Due Papi, per Netflix. Sono in corso indagini della Polizia di Stato per accertare le cause della morte di Canfora.