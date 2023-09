Se sei nato nel 2004 e hai compiuto 18 anni nel 2022, hai diritto a ricevere il bonus cultura 18app, una carta elettronica con 500 euro da spendere per acquistare prodotti e servizi culturali. Ecco come richiedere e utilizzare il bonus:

Richiedere il Bonus 18app:

Requisiti: Per richiedere il bonus cultura 18app, devi essere residente in Italia al compimento del diciottesimo anno d’età.

Credenziali SPID o CIE: Assicurati di avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica). Se non le hai già, puoi richiederle seguendo le istruzioni disponibili sul sito spid.gov.it.

Registrazione: Una volta ottenute le credenziali SPID o CIE, visita la piattaforma 18app (il sito ufficiale dedicato) e segui le istruzioni per la registrazione. Durante la registrazione, potrai attivare il tuo borsellino elettronico con i 500 euro del bonus cultura.

Scadenza per la Richiesta: La richiesta del bonus può essere inoltrata fino al 31 ottobre 2023. Assicurati di completare la procedura prima di questa data per poter beneficiare del bonus.

Utilizzare il Bonus 18app:

Una volta ottenuto il bonus cultura 18app, hai tempo per spenderlo fino al 30 aprile 2024. Ecco cosa puoi acquistare con i 500 euro messi a disposizione dal governo:

Biglietti per Cinema, Teatri, Concerti, Eventi Culturali: Puoi utilizzare il bonus per acquistare biglietti per eventi culturali come cinema, teatri, concerti, musei, monumenti e parchi archeologici.

Musica, Libri, Abbonamenti a Quotidiani e Periodici: Puoi acquistare musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, per arricchire la tua cultura.

Prodotti dell’Editoria Audiovisiva: Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti dell’editoria audiovisiva, come DVD, Blu-ray o altri supporti.

Corsi di Teatro, Musica e Lingue Straniere: Se desideri sviluppare le tue competenze culturali, puoi investire il bonus in corsi di teatro, musica o lingue straniere.

Il bonus cultura 18app rappresenta un’opportunità unica per accedere a una vasta gamma di esperienze culturali con una spesa minima. Assicurati di sfruttare al meglio questo contributo per arricchire la tua cultura e goderti eventi e contenuti culturali di vario genere.