Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha annunciato l’intenzione di varare un bonus contro il caro benzina, con l’obiettivo di aiutare le fasce deboli della popolazione. Salvini ha sottolineato l’importanza di differenziare l’approccio in base ai redditi, affermando che non si può trattare allo stesso modo chi usa il proprio veicolo economico per recarsi al lavoro e chi guida un veicolo di lusso per scopi diversi, come una gita al mare.

Il Ministro ha dichiarato: “Il bonus contro il caro benzina è previsto per aiutare i redditi più bassi perché non posso trattare nella stessa maniera chi fa il pieno alla Panda per andare a lavorare e chi fa il pieno alla Porsche per andare al mare.” Salvini ha espresso la speranza che questo bonus possa essere erogato alle famiglie, ai pensionati e ai lavoratori con i redditi più bassi, ma ha dichiarato che i dettagli verranno definiti successivamente.

Aumenti di Stipendio per le Fasce di Reddito Più Basse

Salvini ha anche menzionato una misura prevista nella Manovra 2024, secondo la quale ci saranno aumenti di stipendio fino a 100 euro per coloro che guadagnano fino a 30-35mila euro all’anno. Questa iniziativa mira a fornire un supporto finanziario diretto alle fasce di reddito più basse.

Nuovo Codice della Strada 2023 e Autovelox

Il Ministro ha anche commentato il nuovo codice della strada 2023, concentrandosi sulle novità relative agli autovelox. Ha sottolineato la necessità di installare autovelox in punti pericolosi, ma ha criticato l’uso di queste apparecchiature su strade a tre corsie con limiti di velocità inappropriati. Salvini ha affermato che non è giusto penalizzare coloro che si spostano in città come Roma o Milano per andare a lavorare. Ha annunciato l’intenzione di introdurre una normativa nazionale che regolamenti l’uso degli autovelox e che richiederà l’omologazione a livello nazionale di questi dispositivi.