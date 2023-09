Martedì 12 settembre sarà un giorno di prova e sensibilizzazione per la Campania. Alle ore 12, l’intera regione sarà coinvolta nella fase di sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert. Questo test coinvolgerà tutti i cittadini campani, i quali riceveranno una notifica specifica sui loro dispositivi mobili. IT-Alert rappresenta un sistema di allerta pubblico che fa uso delle reti mobili per inviare messaggi di testo o vocali ai cittadini in caso di situazioni di emergenza, come terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi.

Il sistema è sviluppato congiuntamente dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed è già stato sperimentato in diverse altre regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte e Liguria. Il test in Campania riveste un’importanza particolare poiché mira a verificare l’efficacia del sistema e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo strumento di sicurezza.

Nel momento del test, tutti i cittadini campani riceveranno lo stesso messaggio, che recita: “Avvisi di emergenza – Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano”. È fondamentale tenere a mente che si tratta di un semplice test e che non è necessario intraprendere alcuna azione in risposta al messaggio.

IT-Alert è uno strumento cruciale per la sicurezza dei cittadini. In caso di emergenza, il sistema consente di inviare messaggi diretti e immediati a un’ampia area geografica. Questo è particolarmente utile per avvisare i residenti di un pericolo imminente, come terremoti o alluvioni, oppure per fornire istruzioni su come comportarsi in situazioni di emergenza.

Il test condotto in Campania rappresenta un passo significativo verso l’attivazione completa di IT-Alert, la quale è prevista entro la fine del 2023. Oltre al messaggio di testo, i cittadini campani riceveranno anche una notifica sonora specifica per questo tipo di allarme. Il suono è stato appositamente scelto per essere facilmente riconoscibile e attirare l’attenzione dei destinatari. La durata complessiva del test sarà di circa un minuto. Al termine del test, i cittadini saranno invitati a compilare un questionario online per fornire feedback sul sistema, contribuendo così a migliorarne l’efficacia e l’adeguatezza.