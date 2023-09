Nel mese di settembre, l’Eav (Ente Autonomo Volturno) ha annunciato l’implementazione di nuove corse bus per supportare alcune linee della Circumvesuviana. Queste nuove opzioni di trasporto pubblico mirano a migliorare la mobilità nella regione, fornendo un servizio supplementare ai passeggeri lungo le tratte Napoli-San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale e Napoli-Pomigliano. Questa iniziativa promette di agevolare la vita quotidiana di molti pendolari, consentendo loro di raggiungere le loro destinazioni in modo più efficiente.

Le Nuove Corse Bus:

A partire dal nuovo orario previsto per tutto il mese di settembre, Eav ha istituito una serie di nuove corse automobilistiche da Napoli a San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale e da Napoli a Pomigliano. Queste corse complementari ai servizi ferroviari esistenti saranno operative tutti i giorni, fornendo ulteriori opzioni ai passeggeri.

Napoli a San Giorgio a Cremano via Centro Direzionale:

Partenza da Napoli alle ore 5:30.

Partenza da San Giorgio a Cremano a Napoli alle ore 6:34.

Napoli a Pomigliano:

Partenza da Napoli alle ore 5:20.

Partenza da Pomigliano a Napoli alle ore 6:25.

Queste nuove corse sono state progettate per soddisfare le esigenze dei pendolari che si spostano tra queste località, offrendo orari di partenza convenienti per consentire una pianificazione più agevole dei loro viaggi.

Vantaggi per i Passeggeri:

L’introduzione di queste corse bus di supporto presenta diversi vantaggi per i passeggeri:

Maggiore Flessibilità: Le corse bus offrono maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro di adattare i loro viaggi in base alle loro esigenze e agli orari di lavoro.

Opzioni Extra: Queste nuove corse rappresentano un’opportunità supplementare per i pendolari, riducendo la congestione sui treni esistenti e migliorando il comfort del viaggio.

Pianificazione Semplificata: Gli orari di partenza ben distribuiti facilitano la pianificazione dei viaggi, consentendo ai passeggeri di risparmiare tempo prezioso.

Miglioramento della Mobilità: L’espansione dei servizi di trasporto pubblico aiuta a migliorare la mobilità urbana, riducendo l’uso di veicoli privati e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

Le nuove corse bus introdotte da Eav rappresentano un passo significativo nella promozione di una mobilità sostenibile e conveniente nella regione. Queste opzioni supplementari forniranno ai pendolari una maggiore flessibilità nel pianificare i loro viaggi e ridurranno la congestione sui treni esistenti. Speriamo che iniziative come queste continuino a svilupparsi per migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità ambientale nell’area metropolitana di Napoli.