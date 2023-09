Non sembra conoscere tregua la serie di disagi affrontati dagli utenti della Circumvesuviana. Torna non attiva la tratta Scafati-Poggiomarino, in precedenza interrotta a causa del maltempo. Stavolta, come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno “dalle ore 9:55, causa motivi tecnici per i passaggi a livello aperti sulla tratta, la circolazione ferroviaria è interrotta”. Persistono gli inconvenienti tra stazioni Poggiomarino e Scafati Tratta della Circumvesuviana ancora interrotta: istituito un servizio bus. Corre ai ripari Eav, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane, alle prese con problemi ai passaggi a livello tra le stazioni di Poggiomarino (Napoli) e Scafati (Salerno), inconvenienti che dalle ore 9:55 ha di fatto bloccato la circolazione dei treni tra le due fermate della linea Napoli-Poggiomarino.

“I treni in partenza da Napoli limitano la corsa alla stazione di Scafati – sottolinea in una nota l’Ente Autonomo Volturno – i treni in partenza da Poggiomarino per Napoli avranno origine a Scafati come da orari”. Per questo motivo “è attivo – proseguono dal’azienda di trasporti – un servizio sostitutivo con un autobus della ditta Romano tra le stazioni di Scafati e Poggiomarino”.