Bus sostitutivi per riportare i tifosi del Sorrento (Napoli), che assisteranno domenica sera a Torre del Greco al derby con la Turris (serie C, girone C, inizio ore 20:45), nella loro città. In occasione della partita, infatti, al fine di favorire il deflusso dei supporter ospiti dal Liguori, Eav ha disposto un servizio sostitutivo con autobus da Torre del Greco a Sorrento. Il servizio si effettuerà a partire dalla fine della partita, dalle ore 23:00 circa, in raccordo con le indicazioni che daranno le forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico. I bus partiranno in prossimità dello stadio Liguori (piazza della Repubblica) ed effettueranno fermate in prossimità delle stazioni di Vico Equense, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento.

Le tariffe applicate sono quelle definite dal sistema di bigliettazione regionale: da Torre Del Greco a Vico Equense, Meta e Piano biglietto di 2,80 euro; da Torre Del Greco a Sant’Agnello e Sorrento biglietto di 3,40 euro. L’azienda informa che i titoli di viaggio sono disponibili anche sull’applicazione GoEav e su quella del Consorzio Unicocampania.