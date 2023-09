n episodio di fuga alla guida di un SUV da parte di un pregiudicato napoletano con patente revocata ha portato all’intervento della Polizia e alla sua successiva denuncia. L’uomo, di 50 anni, è denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida senza patente, in seguito a un inseguimento avvenuto dopo che si era rifiutato di fermarsi all’alt della Polizia. L’episodio ha avuto luogo quando l’uomo, a bordo del suo fuoristrada, ha ignorato l’ordine di fermarsi da parte della Polizia e ha cercato di eludere il controllo proseguendo la sua corsa. Ne è nato un inseguimento lungo la statale per Nola, che è culminato con l’identificazione e l’arresto dell’uomo.

Durante l’identificazione è emerso che il conducente del SUV, oltre a essere pregiudicato, aveva la patente di guida revocata. Ancora più rilevante è stato scoprire che aveva già subito una sanzione simile nel biennio precedente. Alla luce di queste violazioni, è presentata una denuncia nei suoi confronti all’autorità giudiziaria.

Inoltre, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducente è ritenuto recidivo entro il biennio, confermando la gravità della situazione. Questa serie di eventi mette in luce la determinazione delle forze dell’ordine nel perseguire coloro che violano le leggi sul traffico stradale e mettono a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.