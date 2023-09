Passeggeri e turisti sui binari, dopo che un treno Eav partito da Sorrento e diretto a NAPOLI è andato in avaria questa mattina fermandosi in galleria nei pressi della stazione di Scrajo Terme. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Purtroppo si tratta di scene già viste in diverse circostanze – ha commentato il deputato – che di certo non contribuiscono ad offrire un’immagine di efficienza del nostro sistema di trasporti. C’è bisogno di mettere in campo maggiori investimenti per garantire la sicurezza di chi viaggia e la qualità di un servizio fondamentale per pendolari e turisti che, troppo spesso, si trovano coinvolti in situazioni analoghe”.

Ancora problemi, dunque, per la Circumvesuviana che in questo periodo sta collezionando disagi da record per problemi tecnici e anche in alcuni casi per specifiche responsabilità dei vandali.