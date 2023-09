Un giovane di 25 anni, residente a Torre Annunziata, arrestato a Boscoreale dopo essere scoperto a bordo di un’auto con un mitra nascosto sotto il sedile. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata stavano effettuando un servizio di controllo in via Settetermini a Boscoreale quando hanno notato l’uomo a bordo dell’auto. Al momento del loro avvicinamento, l’uomo ha cercato di sfuggire al controllo accelerando la marcia, ma gli agenti lo hanno inseguito fino al rione Penniniello di Torre Annunziata, dove è stato bloccato. Durante una perquisizione successiva, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva nove munizioni di calibro 9 Luger in suo possesso.

Inoltre, un ulteriore approfondimento della perquisizione ha rivelato che il giovane stava trasportando un mitra con matricola cancellata nascosto tra i sedili posteriori dell’auto. Si trattava di un modello da guerra con sistema di puntamento e capacità di sparo a raffica.

Di conseguenza, il 25enne è stato arrestato per il possesso di un’arma da guerra clandestina in luogo pubblico. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta a esame balistico per ulteriori indagini sul suo utilizzo potenziale o coinvolgimento in attività criminali.