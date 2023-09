Un tragico evento ha scosso Napoli, con la morte del giovane musicista 24enne, Giovanbattista Cutolo. L’omicidio è avvenuto fuori da un pub nel quartiere di Municipio, e la dinamica dell’incidente emerge da video di sorveglianza visionati da Fanpage. Nel video, si possono vedere chiaramente tre colpi di arma da fuoco. Il terzo sparo è effettuato da una distanza ravvicinata, mentre Giovanbattista Cutolo era già a terra. Questi dettagli cruciali sono emersi grazie alle telecamere di sorveglianza del pub, e le immagini sono ora al vaglio della Squadra Mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini.

Grazie alle prove fornite dal video, le autorità hanno rapidamente identificato il giovane responsabile degli spari come un 16enne dei Quartieri Spagnoli. La Procura per i Minorenni ha emesso un fermo nei suoi confronti per omicidio aggravato. Durante l’interrogatorio, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità e ha raccontato la sua versione dei fatti. Ha dichiarato di aver sparato in legittima difesa, sostenendo di aver visto Giovanbattista avanzare in modo minaccioso verso di lui e di aver premuto il grilletto.

Tuttavia, il video sembra contraddire questa versione. Le immagini mostrano chiaramente che il giovane ha sparato due colpi mentre Giovanbattista era di spalle e di fronte a tutti, seguiti da un terzo colpo sparato da una distanza più vicina. Dopo il terzo sparo, il giovane si sarebbe allontanato dalla scena.

Inoltre, sono emersi altri due indagati collegati all’omicidio di Giovanbattista Cutolo. Questi due indagati sono maggiorenni e sono amici del 16enne che ha sparato. Uno è accusato di concorso in omicidio, mentre l’altro è coinvolto in una rissa.