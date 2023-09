Napoli scossa da una tragedia che ha suscitato indignazione e dolore nell’intera comunità. La morte di Giovambattista Cutolo, un talentuoso musicista di 24 anni, ha portato alla ribalta una serie di questioni urgenti legate alla violenza giovanile e al modo in cui essa è trattata nella società contemporanea. Giovambattista Cutolo era membro dell’Orchestra Scarlatti e lavorava come cameriere in un bar per finanziare i suoi studi al Conservatorio di Napoli. La sua vita è stata tragicamente spezzata in una rissa tra gruppi di giovani, che è scoppiata per motivi apparentemente futili. La reazione di Daniela Di Maggio, la madre di Giovambattista, è stata una denuncia coraggiosa della realtà violenta che sta affliggendo Napoli.

La madre affranta ha infatti gridato l’abisso tra la Napoli che amava suo figlio, un luogo di bellezza e cultura, e la Napoli dell’assassino, un mondo di violenza, bullismo e mancanza di valori. Ha sollecitato un dialogo con le istituzioni, compreso il presidente Sergio Mattarella e il sindaco Gaetano Manfredi, chiedendo un cambiamento significativo nelle leggi e nell’applicazione delle pene per i responsabili di reati violenti.

La risposta delle istituzioni è stata rapida, con il sindaco Manfredi esprimendo il suo cordoglio e comprensione per il dolore e la frustrazione della comunità. Il governo ha annunciato il suo impegno a sostenere la Scarlatti Junior, l’orchestra a cui Giovambattista Cutolo apparteneva, e il Teatro San Carlo ha istituito una borsa di studio in suo onore.

La morte di Giovambattista Cutolo ha sollevato dunque una serie di domande importanti sulla società e la cultura giovanile. Ha evidenziato la necessità di affrontare la violenza tra i giovani in modo più efficace, attraverso la prevenzione e l’educazione. Ha anche messo in luce il potenziale distruttivo dei social media, dove alcuni individui sembrano celebrare i responsabili di atti violenti anziché condannarli.