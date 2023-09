Casalnuovo si è trovata nel cuore di un’escalation di furti che sta mettendo in allarme sia i commercianti che la popolazione locale. L’ultimo episodio ha visto il leggendario Bar Cavone, situato nel centralissimo Corso Umberto e di fronte alla sede municipale, diventare l’ennesima vittima di una serie di furti che hanno colpito negozi e attività commerciali in città.

Ondata di Criminalità

Da diversi mesi, i commercianti locali hanno denunciato una serie di furti notturni perpetrati da bande di criminali che sembrano agire indisturbati, nonostante il controllo capillare delle forze dell’ordine. Le autorità hanno istituito posti di controllo sia di giorno che di notte, e pattuglie dell’Esercito sono schierate per garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, la criminalità sembra persistere.

Colpi a Commerci e Banca

La lista dei bersagli include negozi di vario genere. A luglio, un negozio di elettronica ha subito una perdita di merce del valore di oltre diecimila euro. Alcune farmacie, un supermercato e persino una filiale della Banca Popolare di Bari sono stati colpiti, con i malviventi che sono riusciti a sradicare un bancomat contenente circa 122mila euro.

L’Ultimo Colpo al Bar Cavone

L’ultimo furto, avvenuto venerdì notte presso il Bar Cavone, ha visto i ladri portare via duecento euro dalla cassa e causare danni per oltre duemila euro alla struttura. Questi attacchi ripetuti non solo hanno un impatto finanziario sui commercianti, ma alimentano anche un senso di ansia e insicurezza nella comunità.