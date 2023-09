Un uomo di 28 anni di nazionalità rumena, che doveva rispettare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è arrestato dai carabinieri per tentato furto a Casapulla. L’arresto è stato possibile grazie alla tempestiva segnalazione di un passante che ha notato l’individuo mentre cercava di forzare la porta di un negozio di materiale antinfortunistico in via Nazionale Appia, all’interno del parco Azimut a Casapulla.

Il testimone ha immediatamente allertato la centrale operativa dei carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata del malvivente e dei suoi abiti. Una pattuglia della Stazione di San Prisco si è recata sul posto e ha individuato e fermato il sospettato, il quale ha cercato anche di fuggire alla vista dei militari.

Nel corso dell’operazione, sono sequestrate due spranghe in ferro utilizzate dal 28enne per forzare la porta d’ingresso del negozio. L’uomo sarà processato per direttissima, rispondendo dell’accusa di tentato furto. La rapida reazione del passante e l’efficace intervento delle forze dell’ordine hanno contribuito a prevenire un possibile reato e ad assicurare il presunto colpevole alla giustizia.