In un’operazione condotta dai carabinieri, un noto ladro seriale arrestato mentre tentava di rubare una seconda auto, mentre era a bordo di una vettura precedentemente segnalata come rubata. L’individuo era in compagnia di alcuni complici, la cui identità deve ancora essere confermata e documentata. L’uomo è finito arrestato con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, mettendo in luce la sua lunga lista di attività criminali.

L’operazione dei carabinieri ha svelato un tentativo di furto in corso, con il sospettato intento a rubare una seconda vettura, unendosi così a una serie di reati che avevano già messo in allarme le autorità locali.

Le indagini sono ancora in corso, con l’obiettivo di identificare e perseguire tutti i complici coinvolti nell’attività criminale. L’arresto di questo ladro seriale rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine nella zona e sottolinea l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.