Venerdì sera, poco prima di mezzanotte, un grave incidente ha sconvolto la A/3 Napoli-Salerno, in direzione Salerno, tra gli svincoli di Castellammare di Stabia e Pompei. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, con prognosi che variano tra i 10 e i 40 giorni. Il ferito più grave è un noto medico residente a Scafati, il quale ha riportato fratture e diverse contusioni. Dopo l’incidente, è sottoposto a un delicato intervento chirurgico al braccio.

La dinamica dell’incidente è stata agghiacciante, e solo per un miracolo il bilancio non è stato ancor più tragico. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polstrada di Angri, il medico scafatese stava guidando una Audi Q3 in direzione di Salerno, con altre due persone a bordo. Improvvisamente, un grosso furgone viaggiante ad alta velocità nella stessa direzione ha colpito violentemente l’Audi da dietro, facendola schizzare contro il guardrail.

A causa della forza dell’urto, l’auto è stata scaraventata più volte sulla carreggiata, per poi finire contro il guardrail opposto, rimbalzando nuovamente al centro della strada. L’intero veicolo è rimasto gravemente danneggiato, e il medico di Scafati è rimasto intrappolato all’interno, in una situazione estremamente pericolosa.

Tuttavia, in un atto di straordinaria resilienza e lucidità, il medico è riuscito a compiere un gesto eroico. Per evitare un ulteriore impatto con le auto che sopraggiungevano, è riuscito miracolosamente a riportare l’Audi in sicurezza lungo la carreggiata, impedendo una tragedia ancora più grande.

Il conducente del furgone, dopo l’incidente, avrebbe tentato di fuggire dalla scena, ma il veicolo era bloccato e i soccorsi erano già in arrivo. Gli agenti della Polstrada di Angri sono riusciti a identificarlo e hanno proceduto al ritiro della sua patente, oltre a comminargli una multa sostanziosa.