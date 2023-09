Nella costante lotta per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri della Stazione di Grazzanise e i membri del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS) di Caserta hanno condotto un’operazione di controllo presso un panificio situato a Sessa Aurunca. Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato l’accesso al sito di produzione e hanno fatto alcune scoperte preoccupanti riguardo ai prodotti da forno confezionati, in particolare le freselle. Si è constatato che queste freselle erano prive delle previste indicazioni obbligatorie circa l’origine, il processo di lavorazione e la codifica dei lotti. Di conseguenza, tutte le confezioni di freselle presenti sono sequestrate amministrativamente. Il quantitativo totale sequestrato ha raggiunto i 160 chili.

Ma le irregolarità non si sono fermate qui. Durante i controlli successivi, sono emerse condizioni igienico-sanitarie precarie all’interno della zona di cottura del panificio. Inoltre, è stata riscontrata la mancanza documentale del manuale di autocontrollo HACCP (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) e delle relative schede di monitoraggio dei rischi.

Questa serie di violazioni gravi solleva preoccupazioni significative sulla qualità e la sicurezza dei prodotti offerti dal panificio in questione. Gli investigatori stanno attualmente proseguendo con ulteriori accertamenti per comprendere appieno la portata delle violazioni e l’eventuale esposizione dei consumatori a rischi per la salute.