La strada statale 163, meglio conosciuta come “Amalfitana”, è una delle vie più panoramiche e iconiche d’Italia, che si snoda lungo la costiera amalfitana e offre viste mozzafiato sul mare e le pittoresche località costiere. Tuttavia, in alcuni tratti di questa strada, possono verificarsi situazioni che richiedono misure di sicurezza stradale straordinarie. Nel tratto di strada situato al km 31, precisamente a Castiglione, nel comune di Ravello, è attualmente in vigore una misura di senso unico alternato con semaforo. Questa misura è adottata in risposta alla caduta di materiale lapideo da un costone roccioso situato nelle vicinanze della strada statale. Il costone roccioso in questione è di proprietà di terzi.

L’intervento di Anas, l’azienda responsabile della gestione delle strade statali in Italia, ha comportato la rimozione del materiale caduto e la delimitazione dell’area interessata tramite new-jersey, in conformità alle indicazioni fornite anche dai Vigili del Fuoco locali.

La sicurezza stradale è una priorità assoluta, specialmente in zone soggette a rischi naturali come le frane. Il senso unico alternato con semaforo è una misura temporanea adottata per garantire la sicurezza dei conducenti e dei viaggiatori mentre si procede con le necessarie operazioni di pulizia e messa in sicurezza dell’area.

Si consiglia agli automobilisti che utilizzano la SS163 di prestare particolare attenzione alle indicazioni stradali e di rispettare le disposizioni del semaforo durante il loro percorso attraverso questo tratto della strada.