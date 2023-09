A Quarto una lite condominiale ha preso una svolta terribile quando un uomo di 53 anni, noto alle forze dell’ordine, è finito arrestato per tentato omicidio aggravato. Il drammatico incidente è avvenuto in via De Gasperi, dove il sospetto individuo avrebbe cosparso di liquido infiammabile una donna di 48 anni e successivamente appiccato un incendio, scatenando il panico tra i residenti. L’articolo segue i dettagli di questo tragico evento.

L’Incidente

I fatti si sono svolti poco prima dell’arresto, quando il sospetto individuo, Francesco Riccio, avrebbe avuto un alterco con la vittima, una donna di 48 anni, presumibilmente a causa di divergenze legate alla vita condominiale. La situazione è rapidamente degenerata quando Riccio avrebbe cosparso la donna con un liquido infiammabile e poi avrebbe appiccato un incendio, molto probabilmente utilizzando un accendino. La vittima è rimasta gravemente ferita a causa delle ustioni riportate in seguito all’incendio.

Le Conseguenze

La donna, colpita dalle fiamme, è immediatamente trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove il personale medico ha iniziato a trattare le sue ustioni diffuse. La prognosi è ancora incerta, e le ferite subite dalla vittima sono gravi, rendendo necessaria un’attenzione medica costante. Gli eventi hanno scosso la comunità locale, che ora è in stato di shock e preoccupazione per quanto accaduto.

L’Arresto di Francesco Riccio

Dopo l’incendio e le indagini condotte dalle forze dell’ordine, Francesco Riccio è stato rapidamente individuato e arrestato. Le autorità hanno accusato l’uomo di tentato omicidio aggravato per futili motivi, e ora è in attesa di un processo legale che stabilirà le responsabilità per l’orrore che si è verificato in via De Gasperi.