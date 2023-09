A Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno recentemente effettuato un controllo in via Argine, durante il quale hanno fatto una scoperta preoccupante. Mentre transitavano per la zona, gli agenti hanno notato due scooter, ciascuno con due persone a bordo, che hanno cercato di sfuggire al controllo invertendo la marcia.

In un momento di tensione, uno dei conducenti ha estratto una pistola dalla cintura dei pantaloni e l’ha puntata direttamente verso gli agenti da una distanza ravvicinata. Tuttavia, gli agenti sono stati in grado di disarmare immediatamente l’uomo e mettere in sicurezza l’arma. Dopo una verifica più approfondita, è emerso che si trattava di una pistola a salve calibro 8, completa di 4 proiettili, di cui uno camerato, e priva del tappo rosso che solitamente indica il suo status.

Inoltre, sotto la sella del ciclomotore è scoperta una scatola contenente 11 cartucce dello stesso calibro. L’uomo responsabile dell’atto, un ventenne napoletano, è immediatamente arrestato per resistenza aggravata.