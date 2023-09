Il nostro amico e collaboratore Armando Federico Ascolese racconta la sua odissea. Nostro giornalista, diventato pubblicista con Il Fatto Vesuviano soffre da tempo di una malattia rara e chiede interventi con una petizione e facendo un videoappello per lui e per tutti coloro che si trovano in condizioni come le sue. Ecco cosa scrive: “Sono Federico Ascolese un ragazzo di 27 anni della Provincia di Napoli, affetto da 11 anni dalla istiocitosi sinusale con massiva linfoadenopatia conosciuta anche come Sindrome di Rosai Dorfman, una rarissima malattia autoimmune.

Quando mi fu diagnosticata 11 anni fa, mi fu detto un po’ di cortisone e nel giro di un paio di anni avrai una regressione totale e ritornerai ad avere una vita normale. In questi 11 anni più che regressioni ho avuto solo riacutizzazioni, sempre più gravi, lunghe ecc. Da 11 anni faccio uso ininterrotto di cortisone con tutti gli effetti collaterali che ne derivano il più evidente l’osteoporosi.

In questi anni specie nell’ultima riacutizzazione per “arrestarla” si è fatto ricorso prima al metrotexato e poi alla Ciclosporina, farmaci che assieme al cortisone mi stanno rendendo la vita impossibile. Fino a 4/5 anni fa riuscivo a fare anche sport ecc, ora non più, ogni giorno che viene, per me è se come fosse l’ultimo, perchè non so il domani come sarà per me ecc.

In questi 11 anni voglio evitare di raccontarvi dei miei 5 interventi chirurgici, delle tante visite fatte alla “ricerca” di una soluzione, ora sto avendo una nuova riacutizzazione nonostante la terapia in atto, uno specialista con cui ho avuto un consulto qualche giorno fa ha detto chiaramente che l’attuale terapia non sta avendo efficacia, un altro specialista di Roma, mi ha risposto ad una mia mail che si potrebbe “tentare” di risolvere il problema, facendo un tentativo con una chemioterapia, senza sapere le reali possibilità di successo ecc, alla mia domanda se si dovesse ripresentare poi di nuovo il mio problema su come fare poi nuovamente, non ho ottenuto nessuna risposta.

In Italia in passato si sono fatte tante sperimentazioni alcune delle quali essersi rivelate successivamente non scientifiche, come Siero di Bonifacio, metodo Di Bella, Metodo Stamina, ad oggi non ho trovato nessuno che mi vuole seriamente curare con protocolli quali, aferesi terapeutica selettiva, Car T o staminali. Nonostante che io essendo affetto da malattia rara rientro nel D.M 7 settembre 2017 del ministero della Salute, o come la legge sulle malattie rare del 2021. Per questo rivolgo un’appello non solo ai medici ma anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere, al Ministro Schillaci e al Presidente della Regione Campania, affinché ognuno per ciò che gli compete, faccia in modo che il mio diritto alla salute cosi come sancito dalla Costituzione venga rispettato”.

