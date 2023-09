L’Italia sta affrontando un’ondata di caldo dopo quelle estive senza precedenti, con temperature che raggiungono fino a 10 gradi oltre le medie stagionali. Tuttavia, un cambiamento sta per sconvolgere il quadro meteorologico, portando temporali e un calo delle temperature. Domani è previsto essere il giorno del picco del caldo, con l’anticiclone africano che continua a dominare la parte centro-meridionale del paese. Ciò si tradurrà in cieli prevalentemente sereni e temperature particolarmente elevate, con punte che potrebbero raggiungere i 35°C in Emilia Romagna e addirittura 36°C in Puglia.

Tuttavia, nel corso della giornata, un fronte atlantico associato a una saccatura in transito sull’Europa centrale farà il suo ingresso nell’anticiclone africano. Questo porterà al cambiamento più atteso: l’arrivo dei temporali. Nel pomeriggio e nella serata, le prime piogge e temporali dovrebbero interessare il Piemonte e la Lombardia, con episodi intensi, nubifragi e grandinate previsti nelle regioni settentrionali. Anche alcune zone del Trentino, alto Veneto e Friuli potrebbero essere coinvolte, mentre la Liguria e le basse pianure, soprattutto l’Emilia Romagna, dovrebbero rimanere generalmente asciutte.

Mercoledì porterà un secondo impulso instabile, con nuovi temporali previsti soprattutto nelle regioni settentrionali, come la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli. Questi temporali potrebbero essere intensi, con nubifragi e grandinate. Anche alcune regioni centrali potrebbero vedere qualche pioggia sporadica. Al contrario, al Sud, ci si aspetta solo nuvolosità senza precipitazioni significative.