“Voglio darti seicento euro se mi farai avere un sacco di voti”. È uno dei passaggi di una conversazione registrata che il sindaco uscente di Solofra, in provincia di Avellino, Nicola Moretti ha consegnato ai carabinieri insieme ad una denuncia. A Solofra, in due sole sezioni, si voterà il 17 e 18 settembre prossimi. Nella conversazione registrata, che Moretti dice di aver ricevuto da una fonte anonima, i due interlocutori discutono anche sui tempi della consegna del denaro. Il presunto procacciatore vorrebbe incassare la somma prima del voto. L’altro interlocutore ribatte: “Avrai i soldi dopo le elezioni”. E aggiunge: “Devi far fare soltanto due fotografie: un telefono lo consegni al seggio, con un altro fai fotografare la scheda votata”.

Saranno le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Avellino, a fare chiarezza. Dopo le elezioni del 12 giugno del 2022, in cui venne eletto sindaco Moretti, che per 83 voti di differenza prevalse su Antonello D’Urso, il 18 luglio scorso il Consiglio di Stato, ribaltando la precedente sentenza del Tar, ha disposto la ripetizione del voto in due sezioni elettorali dove sono iscritti complessivamente 2.500 elettori.