In un episodio che ha scosso la comunità di Qualiano, una cittadina della provincia di Napoli, un uomo di 55 anni di nome Luigi Di Somma è finito arrestato dai Carabinieri per aver violato le misure restrittive imposte dal regime dei domiciliari. Il motivo di questa disobbedienza è emerso quando Di Somma è scoperto a lavorare come muratore in un cantiere, una violazione evidente delle condizioni a cui era sottoposto.

La vicenda ha avuto inizio quando i Carabinieri, come parte della loro routine di controllo, hanno deciso di verificare se Luigi Di Somma stesse rispettando le restrizioni imposte dalla sua pena ai domiciliari. Alla porta di casa di Di Somma è aperta da sua moglie, che ha affermato che suo marito era fuori casa per un appuntamento medico e stava per ricevere un’iniezione. Tuttavia, non era disponibile alcuna autorizzazione scritta per tale spostamento, il che ha insospettito i militari e ha portato all’inizio delle ricerche.

Non è passato molto tempo prima che i Carabinieri individuassero Di Somma, che si trovava a pochi metri dalla sua abitazione, ma al lavoro in un cantiere edile come muratore. È importante notare che stava svolgendo questo lavoro in nero, cioè senza alcuna forma di regolare occupazione o assicurazione.

Una volta intercettato, Di Somma è immediatamente arrestato, nonostante le sue scuse e le giustificazioni. Ha dichiarato di aver compiuto questa azione disperata a causa della sua necessità di denaro e dell’incapacità di rimanere in casa senza un’occupazione. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà finanziarie e la disperazione che molte persone possono affrontare, soprattutto in momenti di crisi economica o durante restrizioni pandemica.

Luigi Di Somma è stato nuovamente sottoposto alla custodia domiciliare in attesa di raccontare la sua versione dei fatti al giudice.