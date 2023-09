Un episodio drammatico e insolito ha scosso la città di Cercola, dove un padre ha minacciato il proprio figlio per ottenere denaro da destinare all’acquisto di droga. Questo bizzarro e allarmante fatto ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni e ha evidenziato una situazione familiare estremamente problematica. La vicenda ha avuto luogo nell’hotel di famiglia, dove il giovane figlio si era rifugiato per sfuggire alle richieste del padre. La richiesta di denaro da parte del genitore per scopi legati alla droga è un rituale insolito, spesso visto a parti inverse, ma in questo caso, è il padre a cercare di estorcere il denaro al figlio.

Minacce e Fuga

L’uomo di 42 anni ha raggiunto l’hotel, armato di un oggetto appuntito, e ha iniziato a minacciare il figlio, cercando di costringerlo a consegnare il denaro richiesto. Fortunatamente, il giovane ha reagito prontamente e, temendo per la sua sicurezza, è riuscito a fuggire con l’aiuto della madre, che era presente.

Nel tentativo di fermare la fuga del figlio, il padre ha danneggiato uno degli pneumatici dell’auto in cui si trovava il giovane, forandolo. Questo gesto ha ulteriormente acuito la tensione e l’ansia della situazione.

Intervento dei Carabinieri

Le vittime, dopo la fuga, hanno raggiunto il comando dei Carabinieri di Cercola e hanno raccontato l’accaduto alle autorità competenti. Questa rapida denuncia ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente.

L’uomo di 42 anni, ancora visibilmente agitato, è stato arrestato pochi istanti dopo all’interno dell’hotel. Il suo comportamento violento e pericoloso ha innescato l’azione delle forze dell’ordine.