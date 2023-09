Francesco Balzano lotta tra la vita e la morte nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Verona. Il 40enne originario di Casoria presenta ustioni sul 90 per cento del corpo. Balzano risiede per lavoro a Lendinara, in provincia di Rovigo, dove nella notte dell’ 11 settembre l’appartamento in cui vive è stato distrutto da una forte deflagrazione accaduta a seguito di una fuga di gas. La famiglia di Francesco da Casoria è corsa in ospedale a Verona tra mille difficoltà, sia logistiche sia economiche, per affrontare la tragica sventura. I familiari chiedono un sostegno economico per affrontare le tantissime spese, tra viaggi e pernottamenti, che una lunga degenza e riabilitazione comporterebbero. La famiglia di Francesco Balzano ha quindi chiesto aiuto al deputato Francesco Emilio Borrelli per rilanciare il proprio appello e ricevere l’aiuto necessario per affrontare tale situazione.

“Non lasciamo sola la famiglia di Francesco Balzano, rivolgo un appello all’Amministrazione della città di Rovigo, dove è accaduta l’esplosione, affinché tenda una mano alla famiglia campana così da poter affrontare il lungo calvario che ci auguriamo porti alla completa guarigione di Francesco. La famiglia ha bisogno di un alloggio e di un sostegno. Chiunque possa dare una mano può contattare la sorella di Francesco al numero 340 228 2744”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, a cui la famiglia di Casoria ha chiesto aiuto, e Gianni Simioli, conduttore radiofonico de La Radiazza, che ha rilanciato l’appello.