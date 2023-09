Questa mattina, un tragico incidente ha scosso la tranquilla comunità di Casoria, quando una bombola di gas è esplosa in un’abitazione, causando gravi danni e lasciando un uomo con gravi ustioni. Gli agenti dei Carabinieri della Compagnia di Casoria e i Vigili del Fuoco sono stati chiamati d’urgenza sulla scena per gestire la situazione di emergenza. L’incidente ha avuto luogo in via Padre Ludovico da Casoria, dove una bombola di gas è esplosa all’interno di un’appartamento. Le prime indagini dei Carabinieri suggeriscono che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas. L’intervento tempestivo delle autorità locali ha evitato che l’incidente si trasformasse in una tragedia ancora più grande.

La vittima dell’esplosione è un uomo di 53 anni originario del Burkina Faso, che si trovava nell’appartamento al momento dell’incidente. È stato travolto dalla violenta esplosione ed è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e dai soccorritori, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in condizioni gravi. Le ustioni riportate richiedono cure mediche immediate e il paziente è stato classificato in codice rosso.

A seguito dell’esplosione, l’appartamento è stato sequestrato dalle autorità competenti, e l’intera verticale della palazzina è stata dichiarata inagibile per motivi di sicurezza. Gli abitanti dell’edificio sono stati evacuati per precauzione, mentre proseguono le indagini per stabilire l’entità dei danni strutturali.