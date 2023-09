Un 58enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Frigento Irpino in seguito all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino che ha revocato la sua detenzione domiciliare, con la conseguente prosecuzione dell’espiazione della pena in regime ordinario. Il provvedimento è adottato a seguito di un controllo di routine effettuato dai Carabinieri alcune settimane fa, durante il quale è emerso che l’uomo, originariamente ristretto in regime di detenzione domiciliare, era sorpreso fuori dalla sua abitazione, armato di zappa e vanga. Alla vista dei militari, l’uomo è tornato rapidamente a casa.

I Carabinieri, seguendo le procedure previste, sono entrati nell’abitazione e hanno trovato il detenuto domiciliare disteso sul letto, sudato e vestito con gli stessi abiti con cui era avvistato pochi minuti prima fuori dalla sua residenza. L’autorità giudiziaria ha concordato con le conclusioni delle indagini condotte dai Carabinieri, emettendo quindi il provvedimento di carcerazione nei confronti del soggetto. Dopo le formalità di rito, il 58enne è finito arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove sconterà la sua pena in regime ordinario.