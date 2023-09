Con l’anno che volge al termine, è importante ricordare che numerosi bonus e agevolazioni in Italia stanno per scadere il 31 dicembre 2023. Questi incentivi riguardano una vasta gamma di servizi, dai decoder televisivi agli occhiali, dai trasporti all’acqua potabile, e rappresentano un aiuto significativo per molte categorie di cittadini. Tuttavia, l’incertezza sull’estensione di questi benefici nel 2024 rende urgente la loro richiesta entro la scadenza. In questo articolo, esploreremo i dettagli di alcuni dei principali bonus in scadenza e come è possibile richiederli.

1. Bonus Decoder TV

Uno dei bonus in scadenza riguarda il “bonus decoder TV”, pensato per aiutare gli anziani con pensioni annue inferiori a 20.000 euro ad ottenere un decoder televisivo di nuova generazione gratuitamente. L’iniziativa è stata creata in risposta al progressivo “spegnimento” delle trasmissioni sui vecchi canali digitali in bassa definizione. È importante notare che non è possibile beneficiare di questo bonus se si è già usufruito del precedente bonus TV-decoder, ma è cumulabile con il bonus rottamazione TV.

2. Bonus Occhiali

Il “bonus vista” o “bonus occhiali” è destinato alle famiglie con un reddito inferiore a 10.000 euro e offre uno sconto di 50 euro sull’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttivo. La richiesta dell’incentivo può essere effettuata online tramite il sito www.bonusvista.it, e chi ne fa richiesta riceverà un voucher da utilizzare nei negozi di ottica entro 30 giorni.

3. Bonus Trasporti

Il “bonus trasporti” offre un contributo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Per essere ammissibili, i richiedenti devono aver avuto un reddito inferiore a 20.000 euro nel 2022 e devono fornire documenti di identità elettronici come Spid o Cie. È previsto un nuovo “click day” il 1 ottobre per richiedere questo bonus.

4. Bonus Internet

Il “bonus internet” è rivolto a piccole e medie aziende e persone fisiche con partita IVA che svolgono professioni intellettuali in forma associata. Questa agevolazione fornisce un sostegno finanziario tra i 300 e i 2.500 euro per l’acquisto di abbonamenti a connessioni ultraveloci. È importante notare che il bonus deve essere richiesto direttamente all’operatore telefonico con cui viene stipulato l’abbonamento internet, e non sono previsti limiti di reddito.

5. Bonus Acqua

Il “bonus acqua” offre un credito d’imposta del 50% su importi fino a mille euro per le persone fisiche e fino a 5.000 euro per le attività commerciali che hanno sostenuto spese per sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica alimentare. La richiesta deve essere effettuata sul portale Enea, fornendo la fattura elettronica o il documento commerciale.

6. Bonus Revisioni

I possessori di veicoli possono beneficiare di uno sconto sulla revisione auto grazie al “bonus revisioni”. Questo bonus è stato introdotto per recuperare l’aumento delle tariffe ministeriali per la revisione, che è stato di 9,95 euro. La richiesta deve essere effettuata sul sito www.bonusveicolisicuri.it.

7. Bonus Prima Casa e Superbonus

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il “bonus prima casa” per i giovani under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, il “superbonus” rimane valido fino alla fine dell’anno, offrendo incentivi significativi per la ristrutturazione e l’efficienza energetica delle abitazioni.