L’anticiclone Bacco è giunto in Italia portando con sé condizioni sub-tropicali, che richiamano il calore tipico delle regioni africane. Sebbene l’ondata di calore attesa non sarà così intensa come quelle che abbiamo sperimentato in passato, il clima si avvicinerà ancora una volta all’estate inoltrata.

L’anticiclone Bacco, tuttavia, non si stabilirà completamente sull’Italia ma darà la preferenza alle Isole Baleari, alla Francia e poi alla Germania. Di conseguenza, in Italia avremo sicuramente temperature estive, ma non dovremmo affrontare l’afa rovente che caratterizza il mese di agosto.

Nel corso del weekend, sia sabato che domenica, il tempo sarà generalmente bello, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio italiano. Le temperature cominceranno a salire gradualmente, raggiungendo valori massimi di 31-33°C nelle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord si manterranno in gran parte intorno ai 29-30°C.

Una differenza significativa rispetto al caldo di agosto riguarderà le temperature notturne. Queste non saranno più tipicamente tropicali, con valori superiori ai 20°C, ma si manterranno al di sotto di questo limite su molte regioni italiane.