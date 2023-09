Il governo italiano introdurrà lunedì un bonus benzina da 80 euro per affrontare il crescente costo del carburante. Sebbene la cifra esatta non sia ancora definitiva, è previsto che il bonus sarà destinato alle famiglie che hanno già ricevuto la carta acquisti spesa, conosciuta come social card. La social card è distribuita alle famiglie con un reddito inferiore a 15.000 euro di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e che non sono beneficiarie di altri tipi di sussidi, come il reddito di cittadinanza o l’indennità di disoccupazione.

Secondo la bozza del decreto Energia, il finanziamento di questo bonus sarà di 100 milioni di euro, che saranno prelevati dal fondo che finanzia la social card. Questa cifra aggiuntiva sarà destinata all’acquisto di carburante per le stesse famiglie che già hanno ricevuto la carta acquisti spesa per generi alimentari e beni di prima necessità. La cifra esatta che sarà accreditata su ciascuna social card non è ancora chiara, ma considerando il numero di nuclei familiari beneficiari e il fondo disponibile, ci si aspetta un importo di circa 80 euro a famiglia.

Tuttavia, il bonus non entrerà subito in vigore una volta approvato il decreto. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto interministeriale stabirà l’importo del bonus per ciascun nucleo familiare, le modalità di collegamento con le previsioni del decreto che regola la social card e le modalità e le condizioni per il suo utilizzo presso le stazioni di servizio.

In pratica, i beneficiari non dovranno fare nulla per ottenere il bonus benzina, ma dovranno attendere l’accredito automatico sulla loro social card. La data precisa in cui verrà erogato il bonus dipenderà dalla pubblicazione del decreto interministeriale che stabilirà i dettagli operativi.