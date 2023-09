La notte ha portato con sé un ulteriore episodio di violenza armata nei quartieri di Ponticelli e Caivano, nell’area metropolitana di Napoli. Gli abitanti della zona sono stati svegliati dal suono spaventoso degli spari, mentre le forze dell’ordine cercavano di riportare la calma nelle strade. Nel quartiere di Ponticelli, il nucleo operativo dei Carabinieri di Poggioreale è intervenuto in via Al Chiaro di Luna in risposta all’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul luogo del crimine sono stati rinvenuti ben 21 bossoli di vario calibro, a testimonianza della gravità dell’incidente. Fortunatamente, al momento non risultano feriti, ma l’episodio ha creato un’ondata di paura tra i residenti. Durante le indagini, è stata scoperta una Fiat Panda con un’ogiva conficcata nella carrozzeria e il lunotto posteriore infranto, sollevando ulteriori domande sulla dinamica dietro questa sparatoria. Al momento, le autorità stanno lavorando intensamente per cercare di fare chiarezza sull’incidente.

La violenza armata non si è limitata solo a Ponticelli, ma si è estesa anche al quartiere di Caivano, situato nella provincia di Napoli. La scorsa notte, in viale delle Margherite, i Carabinieri sono intervenuti dopo che sono stati uditi 19 colpi d’arma da fuoco di due differenti calibri. Anche in questo caso, fortunatamente, non ci sono stati danni a cose o feriti. Tuttavia, il clima di insicurezza nella zona è cresciuto ulteriormente. Le indagini sono in corso da parte delle autorità locali per determinare la dinamica di questa sparatoria e identificare i responsabili.