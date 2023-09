Una notte tranquilla scossa da una sparatoria nella città di Marigliano che ha lasciato un uomo di 49 anni in gravi condizioni e un altro di 45 anni ferito. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano sono intervenuti in via San Rocco per affrontare questa tragica situazione.

L’aggressione

La sparatoria ha avuto luogo in via San Rocco, una tranquilla strada di Marigliano, nella notte di oggi. Un uomo di 49 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato colpito da diversi proiettili, riportando ferite gravi all’addome e all’inguine. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente, e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, dove è stato intubato ed è attualmente in condizioni critiche, lottando per la sua vita.

Il secondo ferito

Nello stesso ospedale di Nola, qualche ora dopo, si è presentato un uomo di 45 anni, residente a Casavatore, anch’esso con una ferita da arma da fuoco, questa volta alla gamba. Fortunatamente, le ferite riportate non sono considerate pericolose per la vita e l’uomo è stabile.

Le indagini in corso

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti per stabilire le circostanze esatte dell’aggressione e se vi sia una connessione tra i due ferimenti. L’identità degli aggressori e il motivo di questa violenta sparatoria devono ancora essere chiariti.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze da residenti nelle vicinanze e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per cercare di ricostruire l’accaduto. La collaborazione della comunità locale è fondamentale per l’avanzamento delle indagini, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare i Carabinieri.