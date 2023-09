Il tanto atteso bonus da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici sarà finalmente disponibile per il “Click Day” che si terrà domenica 1° ottobre. Tuttavia, è importante comprendere che i fondi per questo beneficio sono limitati, il che significa che sarà cruciale essere veloci nel fare la richiesta.

Come Richiedere il Bonus da 60 Euro: La domanda per il bonus può essere effettuata online. Il Governo ha stanziato diversi benefici nei mesi recenti, alcuni dei quali già erogati e altri in corso di erogazione. In molti casi, il limite per l’accesso a questi benefici è il reddito familiare. Pertanto, è fondamentale mantenere aggiornato il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per renderlo valido per l’anno corrente. L’ISEE ha una data di scadenza, e se scade, potrebbe comportare la perdita dei benefici.

Requisiti per il Bonus da 60 Euro: Per quanto riguarda il bonus da 60 euro per i trasporti pubblici, la richiesta è legata all’ottenimento di un voucher che può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici regionali. L’importo limite per l’accesso a questo beneficio è di 20.000 euro per nucleo familiare.

Forte Domanda: Nella prima fase di erogazione di questo beneficio, i voucher si sono esauriti in poche ore, evidenziando la forte domanda. Per garantire una partecipazione più ampia, le somme sono state suddivise in diversi “Click Day,” ovvero giornate in cui vengono aperte le domande per un numero limitato di benefici, al fine di coprire l’erogazione con i fondi disponibili. Si prevede che ci saranno altre due date, una a novembre e una a dicembre.

Come Partecipare al Click Day di Ottobre: Per partecipare al “Click Day” di ottobre legato al bonus per i trasporti pubblici da 60 euro, è necessario collegarsi alla piattaforma online a partire dalle ore 8:00 in modo da sperare di ottenere il beneficio. Per evitare problemi, è consigliabile preparare in anticipo i documenti necessari, tra cui un ISEE aggiornato e documenti personali. Inoltre, potrebbe essere utile avere un Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o una Carta d’Identità Elettronica (CIE) per l’accesso online.

Utilizzo del Voucher: Una volta accettata la domanda, sarà generato un voucher del valore di 60 euro. Questo voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti per qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, compresi autobus, tram, metropolitane e treni regionali.