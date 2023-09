Il commissariato Vasto- Arenaccia e la Squadra mobile della questura di Napoli sono al lavoro sul racconto di una donna colombiana di 41 anni, residente a Napoli e con regolare permesso di soggiorno, che ha presentato denuncia di aver subito uno stupro dopo essere sequestrata da quattro persone in un camper nei pressi della stazione centrale, un territorio a ridosso del quartiere Vasto da tempo al centro di polemiche per episodi di degrado e di criminalita’ legati anche alla folta presenza di immigrati non regolari. Secondo quanto si e’ appreso, la violenza di gruppo si e’ verificata qualche giorno fa.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo e si indaga sul racconto della vittima, anche attraverso l’acquisizione di filmati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna avrebbe riferito in particolare di aver sentito voci di stranieri, forse parole in arabo.