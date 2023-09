Una tragedia ha colpito Napoli quando una donna di 94 anni di nome Maria Fiscante è finita travolta e uccisa da un’auto guidata da un’altra donna, di 80 anni. L’incidente ha avuto luogo domenica mattina intorno alle 11:15 in via Manzoni. Le circostanze esatte dell’impatto non sono ancora chiare, ma la vittima stava attraversando la strada dopo aver partecipato alla Messa nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Villanova. La polizia locale è intervenuta sulla scena e ha intrapreso indagini approfondite, inclusi test alcolemici e tossicologici sulla conducente anziana, che è stata ritrovata in uno stato di choc.

Una Tragedia Che Ha Scosso la Comunità

L’incidente ha scosso la comunità locale, poiché ha portato alla perdita di una vita anziana. Maria Fiscante era chiaramente una persona che stava vivendo la sua giornata in modo normale, partecipando alla Messa e attraversando la strada, quando si è verificato questo tragico incidente.

Le Indagini in Corso

La polizia locale sta attualmente cercando di comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno esaminando prove e testimonianze per determinare se ci fossero fattori specifici che hanno contribuito all’incidente. I test alcolemici e tossicologici sulla conducente anziana saranno fondamentali per stabilire se ci fosse un coinvolgimento di sostanze stupefacenti o alcol.