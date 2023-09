Per la gioia di tutti i whovians la BBC ha rilasciato due giorni fa il trailer degli Special che festeggeranno il 60° anniversario della serie Doctor Who, tra le più longeve della tv britannica.

Anche stavolta il Dottore vestirà la faccia di David Tennant, tra gli interpreti più amati dei fan l’attore aveva già interpretato il ruolo del decimo dottore tra il 2005 e il 2013, e solo l’anno scorso era tornato ad indossare il cappotto blu nel ruolo del quattordicesimo dottore, prima di cedere il posto al ruandese Ncuti Gatwa che a quanto pare è designato prossimo Signore del tempo.

Tra i particolari che faranno di certo impazzire i fan ci sono due cose, la prima è che nello speciale Tennat sarà nuovamente affiancato dalla fantastica Catherine Tate, che noi ricordiamo meglio come Donna Noble, di certo la più amata tra le compagne di viaggio del Dottore. Inoltre, stavolta ad interpretare il villain della situazione ci sarà un attore d’eccezione come Neil Patrick Harris, conosciuto sopratutto per il ruolo di Barney Stinson nella serie How I met your mother, che nello speciale vestirà i panni de Il Giocattolaio.

Sarà possibile guardare gli speciali da novembre sulla piattaforma di Disney+ e su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Sicuramente i fan si aspetteranno grandi cose dal ritorno sul schermo del duo Tate-Tennant, che dire se non… Allons-y, Alonso!