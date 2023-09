Le prime ore del mattino a Vico Equense si sono rivelate tutto fuorché tranquille per i pendolari e i turisti che si affidano alla Circumvesuviana per spostarsi lungo la splendida costiera sorrentina. Un treno diretto a Sorrento è improvvisamente interrotto a causa di un’azione vandalica che ha danneggiato le porte, scatenando una serie di eventi che hanno provocato disorientamento e disagi tra i passeggeri. In questo articolo, esamineremo gli eventi che hanno portato al caos alla stazione di Vico Equense e le misure adottate da Eav (Ente Autonomo Volturno) per risolvere la situazione.

Atti Vandalici e il Treno Danneggiato:

Poco dopo le 6 del mattino, un treno in viaggio verso Sorrento è finito quindi costretto a fermarsi a Vico Equense a causa di un’avaria alle porte, attribuita a un atto vandalico. Questo gesto irresponsabile ha messo in pericolo la sicurezza dei passeggeri e ha causato notevoli disagi. Il personale a bordo ha cercato disperatamente di far ripartire il treno, ma la situazione è rimasta irrisolta per un certo periodo.

Sostituzione del Treno e Confusione tra i Passeggeri:

Dopo un’ora di tentativi infruttuosi di riparare il treno danneggiato, una soluzione sembrava finalmente vicina quando un altro convoglio è giunto in stazione per sostituire quello danneggiato. Tuttavia, l’incredibile svolta della storia è stata che, nonostante il treno di riserva fosse disponibile, è stato proprio il treno inizialmente danneggiato a ripartire. Questa sorprendente inversione di rotta ha inevitabilmente causato disorientamento tra i passeggeri, molti dei quali erano turisti stranieri ignari della situazione.

Rallentamenti e Affollamento della Stazione:

La confusione e il disagio non si sono limitati al treno inizialmente coinvolto nell’incidente. Le corse successive lungo la linea Circumvesuviana hanno subito rallentamenti a causa delle complicazioni create dall’evento, creando ulteriori disagi per i passeggeri che dovevano affrontare ritardi non pianificati.

Inoltre, la stazione di Vico Equense si è rapidamente riempita di passeggeri, in particolare a causa del treno danneggiato che è improvvisamente ripartito. La folla crescente ha reso necessario l’intervento immediato di Eav, che ha dovuto istituire due bus a supporto del servizio ferroviario sulla tratta per Sorrento al fine di alleviare la congestione nella stazione.