Un altro incendio ha colpito la regione dell’Irpinia, questa volta a Summonte, in via Gelsi. La struttura coinvolta ospitava una roulotte, del legname e altro materiale vario. L’incendio è scoppiato in circostanze ancora non chiare, ma l’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero a edifici residenziali nelle vicinanze.

Per domare l’incendio, sono state necessarie tre squadre di vigili del fuoco e un superlavoro di cinque ore. L’efficienza e il coraggio dei caschi rossi hanno svolto un ruolo fondamentale nel limitare i danni causati dal fuoco. Nel frattempo, i Carabinieri del Comando Provinciale sono stati allertati e stanno conducendo un’indagine per determinare le cause dell’incendio.

Sebbene si ipotizzi che l’incendio possa essere stato causato accidentalmente, non è esclusa l’ipotesi di un’azione dolosa. Gli accertamenti sono in corso per gettare luce sull’evento. Una notizia positiva è che non ci sono stati feriti in questo incidente, anche se il danno materiale è stato significativo.