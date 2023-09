Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha compiuto un gesto di prossimità e semplicità che sta attirando l’attenzione dei cittadini della regione. Oggi, in un momento di pausa, De Luca ha deciso di recarsi da solo al Parco Verde di Caivano e ha condiviso la sua esperienza attraverso i social media.

La Visita a Caivano:

In un breve video pubblicato sui social, il presidente De Luca è stato ripreso mentre beveva un caffè in un bar poco distante dal Parco Verde di Caivano. Nel video, De Luca condivide il suo pensiero dicendo: “Venire da solo a prendere un caffè a Caivano ha un gusto fantastico”. Questo gesto semplice ma significativo dimostra la vicinanza del presidente alla sua comunità e la sua volontà di essere un leader accessibile e aperto al dialogo.

Un Gesto di Vicinanza:

La decisione di De Luca di visitare Caivano da solo, senza un apparato di sicurezza o un seguito formale, è un segno di vicinanza alla popolazione e di autenticità. Mostra la volontà di stabilire un contatto diretto con le persone, ascoltando le loro preoccupazioni e mostrando che è a disposizione per rappresentarli e lavorare per il loro benessere.

La Comunicazione attraverso i Social Media:

L’utilizzo dei social media per condividere questa esperienza è un esempio di come i leader politici stiano utilizzando le piattaforme digitali per comunicare in modo diretto con il pubblico. Questo approccio trasparente e immediato consente ai cittadini di sentirsi più coinvolti nella politica e nella vita pubblica.