Due malviventi sono arrestati dai carabinieri nella zona della Penisola Sorrentina, in particolare a Vico Equense, dopo aver rubato uno scooter nuovo da un garage. I due criminali erano partiti da Castellammare di Stabia e avevano come obiettivo il furto del veicolo. Le autorità hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, e i due arrestati sono portati rispettivamente nel carcere di Poggioreale e a Castellammare di Stabia. Il primo arrestato è un 39enne, che era già detenuto per altre cause a Poggioreale, mentre il secondo è un 37enne, entrambi originari di Castellammare di Stabia.

Il reato per cui sono arrestati risale al 12 aprile scorso, quando i due malviventi si sono introdotti in un garage di una casa privata a Vico Equense e hanno rubato uno scooter nuovissimo. In particolare, sono accusati di aver compiuto il furto con violenza sulle cose, poiché hanno forzato il bloccasterzo del veicolo.

Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Vico Equense e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno utilizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e altre attività investigative per identificare i colpevoli. Grazie a queste indagini, sono stati in grado di notificare il provvedimento di arresto ai due individui. Uno di loro si trovava in libertà ed è trasferito in carcere.