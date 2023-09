Questa mattina i carabinieri hanno eseguito l’arresto di nove persone: si tratta di 7 minori e due maggiorenni. L’inchiesta e’ sullo stupro di due cuginette nel parco Verde di Caivano. “E’ un primo segnale importante”. Solo poche parole, in attesa della conferenza stampa degli inquirenti, da parte di don Maurizio Patriciello per commentare l’arresto delle 9 persone indagate per le vicende delle violenze ai danni delle due cuginette. Il sacerdote anti-clan sta visitando, insieme al prefetto di Napoli Claudio Palomba e al questore Maurizio Agricola, il Villaggio della legalità allestito dalla polizia lungo viale Margherita, all’interno del Parco Verde di Caivano. Lungo lo stesso viale ci sono centinaia di studenti delle scolaresche del comprensorio (l’arrivo è previsto a scaglioni) mentre le altre strade del quartiere sono quasi vuote.

Nel giorno degli arresti per lo stupro di due cuginette, al Parco Verde di Caivano c’e’ il ‘Villaggio della legalita” della polizia. “Oggi e’ un giorno importante perche’ dal punto di vista repressivo si e’ data una svolta ad una vicenda dolorosissima”, ha commentato il questore Maurizio Agricola presente all’iniziativa della polizia. “Noi siamo qui oggi per un’affermazione di legalita’ e per un’educazione alla legalita’ che e’ un’attivita’ multidisciplinare”, ha aggiunto il questore a proposito della giornata di eventi improntata alla sensibilizzazione sulla legalita’.