L’Asl Napoli 3 Sud è in allerta in previsione di una possibile nuova ondata di contagi da Covid-19. In base all’ordinanza emanata dal Ministero della Salute il 28 aprile scorso, sono ripristinate alcune misure di prevenzione, tra cui l’obbligo di indossare le mascherine, al fine di proteggere il personale delle strutture sanitarie, gli utenti e i visitatori, in particolare nei reparti di ricovero ad alta intensità di cura che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha dichiarato che l’attenzione dell’azienda si concentra su due aspetti principali: i pazienti fragili ricoverati e coloro che accedono in pronto soccorso e nei reparti di degenza risultati positivi al test diagnostico. Nei pronto soccorso, il personale responsabile del triage deve porre particolare attenzione al riconoscimento dei sintomi da Covid-19 e all’anamnesi dei pazienti, verificando eventuali contatti stretti con individui positivi al Covid nei 5 giorni precedenti. In caso di riscontri positivi, sarà effettuato il test diagnostico.

Per quanto riguarda i pazienti asintomatici che necessitano di ricovero o trasferimento in reparti che ospitano soggetti fragili, verranno adottate misure specifiche per evitare la diffusione del virus. I pazienti positivi al test saranno isolati per impedire qualsiasi contatto con pazienti fragili o affetti da gravi patologie.

Dal punto di vista organizzativo, sarà necessaria una pianificazione adeguata delle sedute operatorie, dialitiche e diagnostiche al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione già in uso per le malattie infettive. Saranno previste sanificazioni appropriate al termine delle prestazioni svolte per i pazienti Covid positivi. Analoghe procedure saranno applicate per i trasporti secondari dei pazienti Covid verso altre strutture.

Infine, l’Asl Napoli 3 Sud sta lavorando instancabilmente in vista dell’organizzazione della prossima campagna vaccinale anticovid-19, confermando il suo impegno nel contrastare la diffusione del virus e garantire la sicurezza dei cittadini.